Hülya Avşar köpeklerini dolaştırırken bir hayli zorlandı

Oyuncu ve sunucu Hülya Avşar köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.

Avşar, ekranlardan uzak kaldığı dönemleri evinde geçiriyor ve yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde kalıyor.

Kimi zaman havuzda yüzerken görüldüğü bir videosunu paylaşan Avşar kimi zaman da köpekleriyle vakit geçirirken çekilmiş videoları ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Hülya Avşar, hesabından paylaştığı son videosunda köpeklerini gezdirirken görülüyor. Helly, Güllü ve Bilka adını verdiği köpekleri ile birlikte sokakta dolaşmaya çıkan Avşar’ın onlar zaptetmekte bir hayli zorlanması da dikkatlerden kaçmıyor.

Avşar’ın bu videosu sadece dakikalar içerisinde 30 bine yaklaşan bir izlenme oranı yakaladı.