Hülya Avşar’ı karşılarında görünce…

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Alışveriş merkezine tek başına gelen ve ilk adres olarak Markalar Sokağı’nda bulunan bir restoranı tercih eden Avşar kızı akşam yemeğini yedikten sonra alışveriş merkezine girerek alışverişin keyfini çıkardı. Bu sırada yanına gelen ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Hülya Avşar, sevenleri ile kısa süre de sohbet etti. Amerika’dan Türkiye’ye gezmeye geldiğini söyleyen bir hayranının “Ne kadar şanslıyız, hiç aklımızda yokken sizinle karşılaştık. Bizi kırmadınız ve fotoğraf çektirdiniz, çok teşekkür ederiz bizi çok mutlu ettiniz” diyerek Avşar kızının boynuna sarıldı. İlgiden son derece memnun olan ünlü sanatçı, alçak gönüllü tavrı ile takdir topladı.