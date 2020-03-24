İbrahim Büyükak: Sadece yaşlıları öldürüyormuş, merak etmeyin…

Büyükak, özellikle son zamanlarda corona virüsü salgınından en çok etkilenecek olan yaşlılarla ilgili yaklaşımlara ve onlar hakkında yapılan esprilere tepki gösterdi. Babaannesi ile bir fotoğrafını paylaşan Büyükak, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Babaannemi iki yıl önce kaybettik. Dünyam başıma yıkıldı! Çünkü o yalnızca babaannem değil, benim çocukken en yakın arkadaşımdı. Şimdi bu virüs meselesinde görüyorum ki sadece yaşlıları öldürüyormuş merak etmeyin gibi sözde rahatlatıcı olan çok rahatsız edici yorumlar var. Sadece yaşlı deyip geçtiğimiz insanlar; birilerinin eşi, birilerinin aşkı, anası, babası, babaannesi, anneannesi, dedesi… Lütfen insana yaşı üzerinden değer biçmeyi bırakıp hak ettiği değeri verelim.”

Onlar bizim canımız… Canını hiçe sayanlardan olmayalım n'olur”