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İkinci sezonun müjdesini verdi
İkinci sezonun müjdesini verdi
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, Çok Güzle Hareketler Bunlar 2'nin ikinci sezon çekimlerine başladıklarını söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Eylül 2019 - 07:18

Ekranların sevilen ismi usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM'de meydan katında bir restoranda geçip sohbet eden Erdoğan, şöyle dedi:

“Çok şükür her şey gayet yolunda, ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ güzel gidiyor. Dün 2. sezonun startını verdik. Seyircinin ilgisine çok teşekkür ediyoruz.”

Ayrıca sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen mütevazi oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi.

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