İkinci sezonun müjdesini verdi

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, Çok Güzle Hareketler Bunlar 2'nin ikinci sezon çekimlerine başladıklarını söyledi.

Ekranların sevilen ismi usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM'de meydan katında bir restoranda geçip sohbet eden Erdoğan, şöyle dedi:

“Çok şükür her şey gayet yolunda, ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ güzel gidiyor. Dün 2. sezonun startını verdik. Seyircinin ilgisine çok teşekkür ediyoruz.”

Ayrıca sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen mütevazi oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi.