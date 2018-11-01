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İlayda Aydın’ı Şükran Ovalı sandılar
İlayda Aydın’ı Şükran Ovalı sandılar
'Kalk Gidelim' dizisinin Badegül karakterini canlandıran İlayda Aydın'ı, Şükran Ovalı'ya benzettiler.
Emre ÇEVİK
Magazin 1 Kasım 2018 - 08:25

Nişantaşı’ndaki bir kafede kız arkadaşlarıyla oturan İlayda Aydın neşeli halleriyle dikkat çekti. Giyim tarzıyla da tüm bakışları üzerine toplayan güzel oyuncu, “Dizimiz çok güzel gidiyor. Benimde set tempom oldukça yoğun, iki gün repom vardı. İstanbul’a kaçtım, arkadaşlarımı çok özlemişim” diye konuştu.

“BEN O DEĞİLİM”

Oyuncuyla fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı, “Çocuğunuz oldu nasıl bu kadar zayıfladınız?” diye sordu. Şaşkınlık yaşayan İlayda Aydın, “O ben değilim karıştırıyorsunuz” diyerek kendisini Şükran Ovalı’yla karıştıran bayana açıklama da bulundu.

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