İlkin Tüfekçi kimdir? İlkin Tüfekçi nereli ve kaç yaşında?

İlkin Tüfekçi, 1987 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sıradakiler dizisi ile gerçekleştiren İlkin Tüfekçi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…İlkin Tüfekçi nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zemheri dizisinde Şule karakterini canlandıran İlkin Tüfekçi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İlkin Tüfekçi kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR?

İlkin Tüfekçi, 5 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası eski futbolculardan İlyas Tüfekçi'dir. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler dizisi ile yaşayan İlkin Tüfekçi; Papatyam, Kader Çizgisi, Karadayı ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Şule karakterine hayat veren İlkin Tüfekçi, 1.70 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

İlkin Tüfekçi'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zemheri (Şule) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kara Para Aşk (Pelin) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Bahar Dündar (Çitlembik)) (TV Dizisi)

2010 – Kader Çizgisi (Güliz) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Papatyam (Melis) (TV Dizisi)

2007 – 2010 – Arka Sıradakiler (Selin) (TV Dizisi)