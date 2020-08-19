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İlkyaz Arslan kimdir? İlkyaz Arslan nereli, kaç yaşında?
İlkyaz Arslan kimdir? İlkyaz Arslan nereli, kaç yaşında?
İlkyaz Arslan, 1993 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2019 yılında Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle geçen İlkyaz Arslan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İlkyaz Arslan nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 19 Ağustos 2020 - 10:36

Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Leyla karakterini canlandıran İlkyaz Arslan hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. İlkyaz Arslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İLKYAZ ARSLAN KİMDİR?

İlkyaz Arslan, 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunudur. Escuela Superior de Arte dramatico de Galicia (ESAD GALICIA) / İspanya Fiziksel tiyatro eğitimi almıştır. Behzat Ç. dizisinde Komiser Banu karakterini canlandırmıştır. Theatre Pluton adında bir sanat platformu ve tiyatro ekibi vardır.

Ödülleri:

9. Sadri Alışık Anadolu Oyuncu Ödülleri – Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu -2019

İlkyaz Arslan’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

Takan Takana – 2019
Pal Sokağı – 2017
Karamazov Kardeşler – 2017
Aslan Asker Şvayk – 2015

İlkyaz Arslan’ın rol aldığı diziler:

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (Komiser Banu, 2019)
Sen Çal Kapımı (Leyla, 2020)

Son güncelleme: 10:37 - 19.08.2020
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