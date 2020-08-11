İsmail Hacıoğlu aşkına sahip çıktı: İki genç insanı linç etmeye…

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kısa bir süre önce boşandığı eski eşi Duygu Kumarki, sosyal medya hesabından yazdıklarıyla gündem olmuştu. Hacıoğlu gündemi sarsan bu çıkışın ardından bir paylaşımda bulundu.

Dört yıllık evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra aynı dizide rol aldığı Merve Çağıran’la birlikte olduğnu açıklayan İsmail Hacıoğlu, eski eşinin yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrasında gündeme gelmişti.

Hacıoğlu sosyal medya üzerinden yeni ilişkisine dair yapılan yorumlara tepki gösterdi ve şu satırları paylaştı:

*Benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz

*İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil

*Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız bizi ilgilendirir

*Ne eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize

*Asla üçüncü bir kişiden ötürü boşanmadık

*Karşılıklı anlaşarak boşandık.