İsmail Türüt kimdir? İsmail Türüt nereli?

İsmail Türüt yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen bir türkücü olarak dikkat çekiyor. Türkücü İsmail Türüt'ün 30'un üzerinde albümü bulunmaktadır. 1990'lı yıllardan sonra Erkan Ocaklı, Adnan Yılmaz ve Cengiz Kurtoğlu ile beraber birçok kaset yapmışlardır. İşte İsmail Türüt'ün hayatı...

İsmail Türüt 8 Haziran 1965 yılında Rize Merkez Ambarlık Köyünde üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık’ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi. Ayşe Türüt ile evli olan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır.

İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV’de Türüt Show’u ile Kanal 7 ve Flash TV’de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV’den “Türütten Türküler” programı sundu. TGRT’de Tirvana ve Kanal 7’de Naber Bacanak adlı dizide başrol’ü oynadı. Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.

Mayıs 2001 yılında İsmail Türüt, sahnede şarkı söylerken bacağından vuruldu. Kendisi vuran Tolga Bilgi’nin olaydan 8 ay öncede Arto’yu vurduğu ortaya çıktı.

İSMAİL TÜRÜT ALBÜMLERİ

Laz Uşağı

Şenayım

Lazmısın Çerkezmisin

Komşu Kızı – Ayrılık Acısı

Ondan Kaynana Olmaz

Çay Güzeli

Güzellere Bayram Var

Hamsi

Kara Sevdalı Fatma

Zorla Güzellik Olmaz

Oy Canan

Akıllı Ol

Hamsi Gözlüm

Sosyete Kızı Suzan

Mahkeme

Reis -Kaderi Ben Yazmadım

Yakışır

Gönül Yarası

Oy Gelin

Davacıyım – Belalı Damat

Karadeniz Sofrası

Kriz

Piryoz

Piryoz 2

Deli Zekiye

Dünya Tatlısı

Kırktan Sonra

Dört Mevsim (2014)

BÖLÜCÜLÜK DAVASI GEÇMİŞİ BULUNUYOR

Ozan Arif tarafından yazılan, Hrant Dink cinayeti sanıklarına yönelik övgü dolu ifadeler içeren “Plan Yapmayın Plan” adlı şarkı, Türüt tarafından seslendirilmiş ve kamuoyunda yoğun tartışma yaratmış ve olayın ardından Türüt hakkında Hrant Dink cinayeti sanıklarının övüldüğü, halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği” iddiasıyla dava açılmış ve İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Türüt, “Bölücülük propagandası yapmak ya da suç ve suçluyu övmek gibi bir kastı” olmadığını söylemiş, söz konusu şarkının yer aldığı kaset ve CD'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylandığına ve yayınına izin verildiğini belirtmiştir. Arif Şirin (Ozan Arif) savunmasında, “Suç işlemedim. Hiçbir art niyet taşımadım, normal şiirimi yazdım. Bu devlete ‘Ha ..ktir’ diyen kişiler dışarıdalar, ben de beraatimi istiyorum” demiştir. Hrant Dink’in tutuklu katilleri Ogün Samast ve Yasin Hayal’in isimlerinin övgü ile geçtiği iddia edilen şarkıyı seslendiren Türüt 29 Aralık 2009 tarihinde beraat etti.