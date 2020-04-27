İsmail Türüt kimdir? İsmail Türüt nereli?

İsmail Türüt 8 Haziran 1965 yılında Rize Merkez Ambarlık Köyünde üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık’ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi. Ayşe Türüt ile evli olan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır.
İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?
1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV’de Türüt Show’u ile Kanal 7 ve Flash TV’de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV’den “Türütten Türküler” programı sundu. TGRT’de Tirvana ve Kanal 7’de Naber Bacanak adlı dizide başrol’ü oynadı. Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.
Mayıs 2001 yılında İsmail Türüt, sahnede şarkı söylerken bacağından vuruldu. Kendisi vuran Tolga Bilgi’nin olaydan 8 ay öncede Arto’yu vurduğu ortaya çıktı.
İSMAİL TÜRÜT ALBÜMLERİ
Laz Uşağı
Şenayım
Lazmısın Çerkezmisin
Komşu Kızı – Ayrılık Acısı
Ondan Kaynana Olmaz
Çay Güzeli
Güzellere Bayram Var
Hamsi
Kara Sevdalı Fatma
Zorla Güzellik Olmaz
Oy Canan
Akıllı Ol
Hamsi Gözlüm
Sosyete Kızı Suzan
Mahkeme
Reis -Kaderi Ben Yazmadım
Yakışır
Gönül Yarası
Oy Gelin
Davacıyım – Belalı Damat
Karadeniz Sofrası
Kriz
Piryoz
Piryoz 2
Deli Zekiye
Dünya Tatlısı
Kırktan Sonra
Dört Mevsim (2014)
BÖLÜCÜLÜK DAVASI GEÇMİŞİ BULUNUYOR
Ozan Arif tarafından yazılan, Hrant Dink cinayeti sanıklarına yönelik övgü dolu ifadeler içeren “Plan Yapmayın Plan” adlı şarkı, Türüt tarafından seslendirilmiş ve kamuoyunda yoğun tartışma yaratmış ve olayın ardından Türüt hakkında Hrant Dink cinayeti sanıklarının övüldüğü, halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği” iddiasıyla dava açılmış ve İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Türüt, “Bölücülük propagandası yapmak ya da suç ve suçluyu övmek gibi bir kastı” olmadığını söylemiş, söz konusu şarkının yer aldığı kaset ve CD'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylandığına ve yayınına izin verildiğini belirtmiştir. Arif Şirin (Ozan Arif) savunmasında, “Suç işlemedim. Hiçbir art niyet taşımadım, normal şiirimi yazdım. Bu devlete ‘Ha ..ktir’ diyen kişiler dışarıdalar, ben de beraatimi istiyorum” demiştir. Hrant Dink’in tutuklu katilleri Ogün Samast ve Yasin Hayal’in isimlerinin övgü ile geçtiği iddia edilen şarkıyı seslendiren Türüt 29 Aralık 2009 tarihinde beraat etti.