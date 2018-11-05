İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı: “Ülfet’i bir de benden dinleyin!” (İstanbullu Gelin 61. bölüm fragmanı izle)

İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV'de ekrana geldi. Esma ile Garip yıllar sonra evliliğe ilk adımı attı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ülfet karşı atağa geçiyor ama geçmişten gelen misafiri onu çok kötü sıkıştıracak. Adem, bebeği için bir oda yapıyor. Dilara'yı da kolundan tutup oraya götürüyor. İşte İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı...

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İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı romantik bir bölümün ardından heyecanla bekleniyordu. Garip ile Esma Boran erkeklerinin tüm karşı çıkışlarına rağmen yüzükleri taktı. Garip çocukluğundan beri sevdiği Esma’yı duygu dolu sözlerle oğullarından istedi. Ülfet, Sedef’le karşılaştı. Geçmişten gelen bu kadın Ülfet’in başına bela olacağa benziyor. İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanında ise; Garip ile Esma mutluluklarını katlıyor. Aziz evine çocuk odası yapıyor ve Dilara’ya da gösteriyor. Ülfet kutlama gecesi organize ediyor ve Boranlar’ı da çağırıyor. Esma, bu teklifi kabul ediyor. Ayrıca gecede son bölümde ortaya çıkan Serap bir kez daha görünüyor. Mikrofonu eline alıp ‘Ülfet Kavaklı’yı bir de benden dinleyin’ diyor. İşte İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Senem'in, Güneş'i eskiden tanıdığı ortaya çıkıyor. Senem, Güneş'in çok değiştiğini ve adını da değiştirdiğini öğreniyor. Güneş işi olduğunu söyleyerek Senem'in numarasını alıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

FİKRET, ADEM İLE ÜLFET'İN ÇARESİNE KENDİ BAKACAK

Fikret, Adem ile Ülfet'in ortaklığını ilk olarak Akif'e anlatıyor. Ama Faruk'a haber vermemesini söylüyor. Ayrıca bunun onun için onur meselesi olduğunu ve bu adamların açığını bulmasını istiyor. Fikret'in amacı bu işi sakince kendi başına halletmek. Akif, bu durumun içinde olmak kaydıyla Fikret'e yardım etmeyi kabul ediyor.

ESMA EVLİLİK KARARINI AÇIKLIYOR

Tüm Boranları akşam yemeği masasında toplayan Esma bir açıklama yapacağını söylüyor. Masada bir tek Osman eksik. Esma'nın telaşlı hali kimsenin gözünden kaçmıyor. Herkes merakla ne söyleyeceğini bekliyor. Ve Osman geliyor, Esma sözü alıyor. Esma geriye ne kadar ömrü kaldığını bilmediğini ve kalan hayatı için bir adım atmaya karar verdiğini söylüyor. Anlayış beklediğini söyleyerek Garip ile evlilik isteğinden bahsediyor. Bu karar şok etkisi yaratıyor. Hatta oğullarını geriyor. Ancak Süreyya çok mutlu oluyor. Faruk konunun kapandığını söyleyerek bunu kabul etmediğini belirtiyor. Kardeşleri de onunla aynı fikirde. Ancak Esma onlardan izin istemediğini söylüyor.

SÜREYYA ESMA'DAN YANA

Süreyya kendini tutamıyor ve bu haberin muhteşem olduğunu söylüyor. Faruk ilişkilerine saygı duyduklarını söylüyor. İpek de Süreyya'ya destek oluyor. Fikret yaş konusuna takılınca Süreyya hayal kurmanın yaşla ne ilgisi olduğunu söylüyor. Ayrıca Esma'nın yıllarca çocukları için çabaladığını ilk defa kendi için bir adım attığını belirtiyor. Esma olayı içinizde konuşun diyerek masadan kalkıyor.

ADEM, DİLARA'NIN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Nazif, Dilara'yı AVM'de görüyor. Dilara hamile olduğunu söyleyerek XRay cihazından geçmiyor ve bir bebek mağazasına giriyor. Nazif, Dilara'nın hamile olduğunu Gülistan'a anlatırken Adem de bu sözleri duyuyor. Kendin dışarı zor atıyor. Çimlere uzanan Adem çocukluğunu düşünüyor.

GARİP İLE ESMA SÖZLENİYOR

Baron kadınları kız isteme organizasyonu yapıyor. Garip eve gelip oğullarından Esma'yı istiyor. Garip, sözleri ile adeta büyülüyor. Garip ‘Sizin kıymetliniz benim mucizemi yerine bir şey koyamadığım' diyor Esma'dan söz ederken.