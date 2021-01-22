İvana Sert aşkını ayağına yazdı

‘Doya Doya Moda’ yarışmasında jürilik yapmaya başlayan İvana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken seçtiği yöntemle şaşkına çevirdi.

İvana Sert, aşkını ilan etmek için ayağının altına “Sezer” yazdı. Bununla da yetinmeyen Sert, baş parmağına kalp çizdi. Ünlü modacı ilginç ilanı aşk yöntemini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

YENİ YILA BİRLİKTE GİRMİŞLERDİ

Bir çocuk annesi İvana Sert, uzun süredir otel sahibi Sezer Dermenci ile aşk yaşıyor. Yeni yıla oğlu Ateş ve sevgilisiyle giren Sert, çektirdiği aile fotoğrafını “Sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşk dolu bir yıl diliyorum” notuyla paylaşmıştı.

İvana Sert, 2013’te oğlu Kayon Ateş’in babası Yurdal Sert'ten boşanmıştı. Ayda 5 bin TL nafaka aldığını söyleyen İvana 1 ay önce “Kayon Ateş’in okul masrafları çok yüksek” diyerek, nafakasının 15 bin TL’ye çıkarılması için dava açmıştı. Yurdal Sert de “İşlerim bu aralar kötü” karşılığını vermişti.