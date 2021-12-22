Javier Bardem, cinsel saldırı iddialarına rağmen Woody Allen’ın arkasında

Javier Bardem, yeni bir röportajda Woody Allen'a yönelik cinsel saldırı iddialarını dedikodu olarak niteleyerek ünlü yönetmene desteğini göstermeye devam etti.

Sozcu.com.tr

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Woody Allen’ın evlatlık çocuğu Dylan Farrow’u çocukken taciz ettiği ile ilgili iddialar sık sık gündeme gelirken Woody Allen’a tepki gösterenler yanında destek verenler de dikkat çekiyor.

Son olarak ünlü yönetmenle çalışmış oyunculardan Javier Bardem verdiği bir röportajda Allen’ın arkasında durdu.

2013’te yönetmenin ayrı yaşadığı kızı Dylan Farrow, onu cinsel tacizle suçladı. Allen, Farrow’un iddialarını şiddetle reddetti. İspanyol oyuncu da bu iddiaların ardından, Oscar ödüllü yönetmenle çalışmaktan kesinlikle utanmadığını söylüyor:

YASAL OLARAK KANITLANMADI

“Woody Allen’ın suçlu olduğuna dair kanıt olsaydı; evet, onunla çalışmayı bırakırdım ama şüphelerim var.”

Daha önce Allen’ın filmlerinde oynadığı için pişman olmadığını söyleyen Bardem, Guardian’a insanların, suçlu oldukları mahkemede kanıtlanana kadar masum oldukları konusunda ısrar etti:

“Yasal olarak kanıtlanmamışsa, birini parmakla göstermek çok tehlikeli. Hatta bu, sadece bir dedikodu olur. Mantığın gerektirdiği şekilde davranmaya çalışıyorum; yani birinin suçlu mu yoksa masum mu olduğunu belirlemek için var olan kuralları izleyelim. Dava yeniden açılırsa ve suçlu olduğu kanıtlanırsa, ‘Ne korkunç bir şey’ diyen ilk kişi ben olacağım. Ama henüz, bunu söyleyebileceğim bir şey görmedim.”

Bardem, 2008’de Allen’ın Vicky Christina Barcelona’sında rol aldı ve performansıyla Altın Küre kazandı.

ÜNLÜLER WOODY ALLEN’IN ARKASINDA

Bardem, Allen’ın savunan tek yıldız değil. Diane Keaton da Allen’a desteğini daha önce dile getirmişti. Keaton, “Woody Allen benim arkadaşım ve ona inanmaya devam ediyorum” şeklinde tweet atarak yönetmene desteğini duyurmuştu.

Alec Baldwin de zor durumdaki yönetmeni savunmaya devam edenlerden… Oyuncu daha önce Farrow’un iddialarını haksız ve üzücü olarak nitelemişti, ancak daha yakın zamanda yorumlarını bir adım öteye taşıdı ve Farrow’u Harper Lee’nin Bülbülü Öldürmek kitabındaki Afro-Amerikalı bir adamı haksız yere tecavüzle suçlayan Mayella Ewell ile karşılaştırdı:

“Bülbülü Öldürmek’teki Mayella gibi… Ama şöhretleri ne olursa olsun birini mahvetmeden önce bundan daha fazlasına ihtiyacım var. Çok daha fazlasına ihtiyacım var.”

En son, altı Woody Allen filminde rol alan aktör Wallace Shawn da bir köşe yazısında yapımcıyı cinsel taciz iddialarına karşı savundu. Shawn, Dylan’ın 1992’de yedi yaşındayken Allen’ın kendisine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu söylediğinde olanları yanlış hatırlamış olabileceğini söylüyor. Ayrıca Dylan’ın annesi Mia Farrow’un Allen’a karşı olan duygularından etkilenmiş olabileceğini de yazdı.

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