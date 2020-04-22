Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, New York Metz’i satın alacak
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in nişanlısı Alex Rodriguez eski bir beyzbolcu. 12 sezon boyunca New York Yankees takımında oynadı ve şimdi, geçmişte rakibi olan ünlü beyzbol takımı New York Metz’i, Lopez ile birlikte satın alma hazırlığı yapıyor… Hatta denilene göre takımı krediyle alacak… Tabii bunlar bir iddia lakin toplam serveti 700 milyon doların üzerinde olan çiftten de henüz bir açıklama ya da yalanlama gelmedi…