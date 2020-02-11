Julia Butters Oscar törenine beslenme çantasıyla geldi
En son Quentin Tarantino’nun Bir Zamanlar… Hollywood’ta filminde rol alan 10 yaşındaki oyuncu Julia Butters, Oscar Ödülleri’nde bir ilke imza attı.
Törende sunulan yemeklerin vegan olmasına karşı çıkarak törene 2500 dolar değerindeki çantasında hindi sandviç getirdi.
Oscar’da ilk defa uygulanan vegan menü kararında Joker filmiyle en iyi erkek oyuncu kategorisinde Oscar kazanan Joaquin Phoenix öncülük etmişti.
Julia Butters, 2016 yılından bu yana American Housewife dizinde oynamaya devam ediyor.