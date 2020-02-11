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Julia Butters Oscar törenine beslenme çantasıyla geldi
Julia Butters Oscar törenine beslenme çantasıyla geldi
Julia Butters, dün gece düzenlenen 92. Oscar Ödülleri'ne beslenme çantasıyla geldi. Törende ikram edilen yiyeceklerin vegan olmaskı kararına karşılık 2500 dolarlık çantasıyla hindi sandviç getirdi.
Magazin 11 Şubat 2020 - 09:40

En son Quentin Tarantino’nun Bir Zamanlar… Hollywood’ta filminde rol alan 10 yaşındaki oyuncu Julia Butters, Oscar Ödülleri’nde bir ilke imza attı.

Fotoğraf: Twitter/Amy Kaufman

Törende sunulan yemeklerin vegan olmasına karşı çıkarak törene 2500 dolar değerindeki çantasında hindi sandviç getirdi.

Oscar’da ilk defa uygulanan vegan menü kararında Joker filmiyle en iyi erkek oyuncu kategorisinde Oscar kazanan Joaquin Phoenix öncülük etmişti.

Fotoğraf: Instagram

Julia Butters, 2016 yılından bu yana American Housewife dizinde oynamaya devam ediyor.