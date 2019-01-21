Kadın 46. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Kadın yeni bölüm ne zaman?

Kadın dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak seyirciler tarafından merak edilirken, 46. yeni bölümden 2 fragman seyirci karşısına çıktı. Heyecanın doruğa çıktığı yeni bölüm fragmanında Nezir’in adamlarının Sarp ve Bahar'ın olduğu apartmana girmesinin ardından ceset torbası ile birinin çıkarıldığı gözüküyor. Ayrıca Kadın yeni bölümde Pırıl, Sarp'ın mutluluğuna gölge düşürecek. İşte Kadın yeni bölüm yayınlanma tarihi ve 46. bölüm fragmanları...

KADIN 46. BÖLÜM FRAGMANI

KADIN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kadın yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Kadın dizisi yeni yıl nedeniyle ara tatile girdi. Dizinin yeni bölümü 22 ocak salı günü ekrana gelecek. Son bölümde Sarp, Bahar ve çocuklara son anda yetişerek onları güvenli bir yere götürüyordu. Hatta Arif de o anları hayretle izliyordu. Kadın yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarp Nezir'in harekete geçtiğini öğrenir öğrenmez Bahar ve çocukları kaçırmayı başardı. Ancak bu kaçış son anda gerçekleşti. Ve Nezir'in adamları evde birini öldürdü. Yeliz, Ceyda ve Hatice evdeydi. Arif'in şaşkın bakışları arasında ‘kadın öldü' diye kaçan Nezir'in adamlarının kimden söz ettiği merak ediliyor. Peki son bölümde başka neler yaşandı?

KADIN 45. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar iş aramaya başlıyor. Arif yine Bahar'ın yanında ve onun hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Enver, Şirin'e borcunu ödemesine yardım etmesi için çalışmasını istiyor Hatice yine kızına arka çıkmaya çalışsa da Enver'in bu karardan dönüşü yok. Enver bir yandan da terziliğe dönüyor ve komşularına işine döndüğünü söylüyor.

PIRIL PERİŞAN HALDE

Suat, Pırıl'ın yanına gidiyor. Pırıl'ın üzgün olmasına dayanamıyor ve bu riski göze alıyor. Pırıl gözleri yaşlı şekilde babasına sarılıyor. Pırıl babasına Suat'ın onlarla olmadığını anlatıyor. Kavga etseler de ondan şüphelense de konu başka. Pırıl gözyaşları içinde Bahar'ın Sarp'ın telefonunda ‘Baharım' diye kayıtlı olduğunu söylüyor. Pırıl bu gerçekle baş edemiyor. Pırıl, Suat'tan ses kayıtlarını istiyor. O konuşmalarda da Sarp'ın ‘Baharım mı' dediğini merak ediyor. Ses kayıtlarında Bahar'a Suat'ın aşkım dediğini ve Bahar'ın da onu terslediğini duyuyor. Sarp her şeyi açıklayacağını söylüyor. Pırıl adeta yıkılıyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

CEYDA ARDA'NIN BABASI İLE KARŞILAŞIYOR

Bahar çocukları için çok tedirgin. Ceyda'ya da dert yanıyor. İş aramaya başlayan Bahar iş ayırmasa da Ceyda onu çok yormayacak bir iş bulmasını istiyor. Ayrıca Peyami'nin nişanlandığını duyan Ceyda çok gergin. Bahar da durumun farkında. Ceyda Peyami'den hoşlandığını açıklamak zorunda kalıyor. Ceyda Bahar'la iş ararken bir adamla karşılaşıyor. Bahar fark etmeden oradan kaçarcasına gidiyor. Ceyda'nın kaçtığı adamın ismi Emre ve iş ilanı için baktıkları kafenin sahibi. Bahar, Emre ile tanışıp iş aradığını söylüyor. Bahar, Emre ile konuştuktan sonra işe alınıyor. Hemen eve koşup Ceyda'nın yanına gidiyor. Ceyda bir anda panik atak geçirdiğini söylüyor. Bahar ona inanmıyor. Ceyda başta anlatmak istemese de Emre'yi tanıdığını söylüyor. Ceyda, Emre'nin Arda'nın babası olduğunu söylüyor.

MÜNİR, NEZİR'İN PLANINI ÖĞRENİYOR

Münir, Bahar ve çocukların kaçırılacağını öğreniyor. Münir bu bilgiyi alır almaz Suat'ı arıyor. Ulaşamayınca yanına gidiyor. Nezir'in planını anlatıyor. Ayrıca Bahar ve çocuklar için Sarp'ın istediği evi de bulduğuu söylüyor. Suat Nezir'e engel oluyor. Münir, Bahar ve çocuklar kaçırılırsa Sarp'ı durduramayacaklarını söylüyor. Suat da bırak olan olsun, belki de kurtuluşumuz budur' diyor. Münir, Suat'a ısrar ediyor. Ama Suat'ın kızını terk edeceğini söyleyerek ona acımayacağını anlatıyor.