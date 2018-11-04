Keremcem ve sevgilisi İlay Erkök’ten Sıla’ya destek

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Ünlü şarkıcı Keremcem, sevgilisi İlay Erkök’le Bebek’teydi. Bebek Kahvesi’nde tavla oynayan çift çıkışta habercilerin sorularını yanıtladı. “Tavlayı sevgilim kazandı” diyerek sözü İlay Erkök’e bıraktı. İlay Erkök Sıla’nın şiddet görmesine çok üzüldüğünü dile getirerek, “Sıla karakterli bir sarkıcı ve insan olarak çok sevdiğim birisi. Kalben destekçisiyim. Bunun televizyona konu olması çok iyi oldu. Bunun sayesinde ses getirdi. İnşallah adalet yerini bulur” dedi.

“KADINLARA ÖNCÜ OLDU”

Keremcem ise “Buna müdahil olmak değil derdimiz. Herkesin tanıdığı sevdiği bir ismin başına geliyor. Bu konuda sessiz kalmamak lazım. Münferit bir olay sessiz kalınmaması doğru olandır. Sıla’ya da böyle bir olayda susmadığı çıkıp hakkını arayıp, milyonlarca kadına öncü olduğu için teşekkür ederim” diye konuştu.