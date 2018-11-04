Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Keremcem ve sevgilisi İlay Erkök’ten Sıla’ya destek
Keremcem ve sevgilisi İlay Erkök’ten Sıla’ya destek
Keremcem ve sevgilisi İlay Erkök, oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edilen ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Sıla'ya destek geldi. 
Emre ÇEVİK
Magazin 4 Kasım 2018 - 09:48

Ünlü şarkıcı Keremcem, sevgilisi İlay Erkök’le Bebek’teydi. Bebek Kahvesi’nde tavla oynayan çift çıkışta habercilerin sorularını yanıtladı. “Tavlayı sevgilim kazandı” diyerek sözü İlay Erkök’e bıraktı. İlay Erkök Sıla’nın şiddet görmesine çok üzüldüğünü dile getirerek, “Sıla karakterli bir sarkıcı ve insan olarak çok sevdiğim birisi. Kalben destekçisiyim. Bunun televizyona konu olması çok iyi oldu. Bunun sayesinde ses getirdi. İnşallah adalet yerini bulur” dedi.

“KADINLARA ÖNCÜ OLDU”

Keremcem ise “Buna müdahil olmak değil derdimiz. Herkesin tanıdığı sevdiği bir ismin başına geliyor. Bu konuda sessiz kalmamak lazım. Münferit bir olay sessiz kalınmaması doğru olandır. Sıla’ya da böyle bir olayda susmadığı çıkıp hakkını arayıp, milyonlarca kadına öncü olduğu için teşekkür ederim” diye konuştu.

İLGİLİ HABERSon dakika: Sıla'nın darp raporu ortaya çıktı!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler