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Koca Koca Yalanlar bugün mü? Koca Koca Yalanlar’ın yeni yayın günü ne zaman?
Koca Koca Yalanlar bugün mü? Koca Koca Yalanlar’ın yeni yayın günü ne zaman?
Koca Koca Yalanlar'ın günü değişti, dizinin hayranları Koca Koca Yalanlar bugün mü sorusunu sormaya başladı. Yayın gününde değişikliği giden dizinin fragmanında Müjgan’ı evinde yakalayan Ahmet, Sude görmesin diye telaş olur. Müjgan’ın da Sude’nin diline düşmeye hiç niyeti yoktur. İşte yeni bölüm detayları...
Magazin 16 Ekim 2018 - 13:21

Yayın günü değişen Koca Koca Yalanlar dizisinde 10. bölüm heyecanı yaşanıyor. Koca Koca Yalanlar’ın yeni bölümü bugün yani 16 Ekim Salı günü yayınlanacak. İşte Koca Koca Yalanlar 10. bölümde neler olacak sorusunun cevabı…

KOCA KOCA YALANLAR 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KOCA KOCA YALANLAR 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan da bir tuhaflık var. Ilgaz, Canan ve Nilgün'ü arar. Müjgan evde temizliğe sarıyor. Çünkü Müjgan, Ahmet ile olan günlerini çok özlüyor. Özlemini içinde tutamıyor ve davranışlarına yansıtıyor. Bir gece önce Ahmet, Mijgan'a çok pişman olduğunu söylemiştir. Ama Müjgan,Ahmet'le Sude'nin halen ilişkilerine devam ettiğini anlayınca Ahmet'i gerçekten kaybettiğini düşünür. Durumu Nilgün ve Canan'a açıyor. Onlar da haliyle ‘hani sen bu adamı unutmuştun' diye Müjgan'a sitem ediyor. Müjgan arkadaşlarıyla konuşup biraz toparlanır. Artık Ahmet için ağlamayacağı konusunda kendine söz veriyor.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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