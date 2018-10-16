Koca Koca Yalanlar bugün mü? Koca Koca Yalanlar’ın yeni yayın günü ne zaman?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yayın günü değişen Koca Koca Yalanlar dizisinde 10. bölüm heyecanı yaşanıyor. Koca Koca Yalanlar’ın yeni bölümü bugün yani 16 Ekim Salı günü yayınlanacak. İşte Koca Koca Yalanlar 10. bölümde neler olacak sorusunun cevabı…

KOCA KOCA YALANLAR 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KOCA KOCA YALANLAR 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan da bir tuhaflık var. Ilgaz, Canan ve Nilgün'ü arar. Müjgan evde temizliğe sarıyor. Çünkü Müjgan, Ahmet ile olan günlerini çok özlüyor. Özlemini içinde tutamıyor ve davranışlarına yansıtıyor. Bir gece önce Ahmet, Mijgan'a çok pişman olduğunu söylemiştir. Ama Müjgan,Ahmet'le Sude'nin halen ilişkilerine devam ettiğini anlayınca Ahmet'i gerçekten kaybettiğini düşünür. Durumu Nilgün ve Canan'a açıyor. Onlar da haliyle ‘hani sen bu adamı unutmuştun' diye Müjgan'a sitem ediyor. Müjgan arkadaşlarıyla konuşup biraz toparlanır. Artık Ahmet için ağlamayacağı konusunda kendine söz veriyor.