Kuzgun 16. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Dila’dan büyük meydan okuma! (Kuzgun 15. son bölüm izle)

Kuzgun 15. son bölümü ile Star TV'de bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 15. son bölümde; Dila babasının ölümüyle darmadağın oluyor. Babasının yasının tutarken en fazla ihtiyaç duyduğu insan Kugun ortalıkta yoktur. Kuzgun Dila'nın yanında olmak istiyor ancak Rıfat'ın öldürülmesinden sorumlu olduğu düşüncesiyle kendini Dila'dan uzak tutuyor. Dila ve Kuzgun arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Dila Kuzgun'a olan öfkesini kontrol edemiyor ve ona babasının katili olduğunu söylüyor. Kuzgun'dan Behram'ı isteyen Dila gerçeği öğrendiğinde şoke oluyor. Derviş, Rıfat'ın ölümüyle Kuzgun'un Dila'ya olan hislerine yenik düşmemesi için harekete geçiyor. Kudret, Dila'ya Kuzgun'un onu sattığını söylüyor. Meryem oğlunun Rıfat'ı öldürmüş olma ihtimali üzerine onunla yüzleşiyor. Peki Kuzgun 15. bölümde başka neler yaşandı? Kuzgun 16. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Kuzgun 15. son bölümüyle Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Kuzgun 15. bölümde; Dila babasının ölümünün ardından Kuzgun ile karşı karşıya geliyor. Büyük yüzleşmede Bu yüzleşmede Dila, Kuzgun'dan bir seçim yapmasını istiyor. Ancak Kuzgun’un Behram ile ilgili anlattıkları Dila’yı şoke ediyor. Dila babasının ölümünde Behram’ın rolünü öğrenince hayatında yeni bir sayfa açıyor. Meryem Rıfat'ı Kuzgun'un öldürmüş olabileceğinden şüphe ediyor ve ona en zor soruyu soruyor. Babasının ölümünün ve kendisine yaşattıklarının hesabını sormak için Behram Adıvar'ı bulmaya kararlı olan Dila, Terzi Derviş'e gidiyor ve onun üzerinden Behram'a meydan okuyor. Peki Kuzgun 16. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Kuzgun 15. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KUZGUN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuzgun 16. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 15. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Kudret beraberinde polislerle bilikte Ali’yi gözaltına almak için holding binasına gelir. Gözaltına alındığını öğrenen Ali sebebini sorar. Kudret emniyette öğreneceğini söyler. Ali polislerle gitmeden önce Dila’ya panik yapmamasını sadece babası ile ilgilenmesini söyler. Dila Kudret’e ne yapmaya çalıştığını sorar. Kudret de Dila’ya adaletten yana olması için bir şans verdiğini söyleyerek, “Sen tarafını seçtin, sen de ailende korumamda değilsiniz” der. Kudret gittikten sonra sekreter Dila’ya bir telefon uzatır. Telefonu alan Dila bir mesajla karşılaşır. Mesajda kimin ölmesini istediği yazmaktadır. Dila şoke olur. Dila hiçbirine zarar vermemesini hatanın bedelini ona ödetmesini yazar. Bu sırada Meryem Dila’nın yanına gelir. Meryem Rıfat’ın nerede olduğunu sorar. Dila nerde olduğunu bilmediğini babasının kaçırıldığını söyler.

Ardından Meryem’e eğer biliyorsa nerede olduğunu söylemesini ister. Meryem de “Galiba nerede olduğunu biliyorum” der. Bu sırada telefona ikinci mesaj gelir. Mesajda 60 dakikası olduğu yazmaktadır. Dila paniklemiştir. Meryem’den nerede olduğunu söylemesini ister. Rıfat limandaki konteynerlerin birinin içinde eli ağzı ve ayakları bağlı bir şekilde tutulmaktadır. Dila limana gelir ve babasının adını haykırır. Delirmiş bir şekilde onu bulmak için koşturur. Bazı konteynerlerin içini açar fakat onu bulamaz. Babasının adını duyması için var gücüyle bağırır.

Rıfat sesini duyar. Ona seslenmeye çalışsa da sesini duyuramaz. Tam o sırada babasının hangi konternerin içinde olduğuna dair mesaj gelir. Dila konteyneri bulur. Rıfat çaresizce bağırmaya çalışır ancak nafile bir çabadır. Dila konteynerin kapağını açmak üzeredir. Ancak kapağı açtığı anda Rıfat ölecektir. Rıfat sonunun geldiğini anlamıştır. Dila kapağı açar ve kağın arkasındaki düzenek devreye girer ve Rıfat vurulur. Dila şoke olmuştur. Babasının yanına gider, Rıfat son anlarını yaşamaktadır. Dila panik halinde babsını çözüp hastaneye götürmenin niyeti,ndedir. Rıfat’ın son sözleri “Sen yapmadın” olur. Dila gözyaşları içerisinde onu kurtarmaya çalışsa da Rıfat son nefesini vermiştir. Dila babasının öldüğüne inanmak istemez ve feryat eder. Kuzgun Dila’nın feryatlarını uzakta dinlemektedir.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

Dila babasının öldüğüne bir türlü inanamaz. Hala onun kalkmasını ister. Çaresizce konteynerden dışarı çıkar. Ambulans çağırır. Bu sırada karşısında Kuzgun’u görür. Babasının ölümünün acısıyla Kuzgun’a koşar. Olanı biteni anlatmaya çalışır. Kuzgun’dan yardım ister. Elinden tutarak babasına doğru götürmeye çalışır. Kuzgun ifadesiz bir şekilde yüzüne bakar. Dila sonunda onun yapıp yamdağını anlamaya çalışr. Kuzgun’a “Yapmadım de, ben yapmadım de” diye öfkeyle bağırır.

“BANA BEHRAM’I VER”

Dila babasının ölümünden Kuzgun’un sorumlu olduğu gerçeğini kabul edemese de sonunda onunla yüzleşir. Kuzgun, Dila’ya suçlu babasını dışarı çıkarmak için kendisini sattığını söylediğinde, Dila öfkeyle “sen babamın katilisin Kuzgun. Bana babamı kendi ellerimle öldürttünüz, benim için sadece birşey yap. Bana Behram’ı ver” der. Kuzgun bu teklife karşılık olarak “Baban senin baban ya, Behram da benim dedem” der. Dila şoke olur.