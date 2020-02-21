Kylie Jenner kızı Stormi’nin adını markalaştırmak isterken reddedildi

Genç milyarder Kylie Jenner, kızı Stormi'nin adını markalaştırmak isterken bir engele takıldı. Jenner'ın bu isteği bir giyim markası tarafından bertaraf edildi.

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, para kazanmanın sınırlarını günden güne zorluyor.

Daha önce kızı Stormi’nin odasına girip ‘Rise and Shine’ şarkısını söylerken bir Instagram’da bir paylaşım yaptıktan sonra, günlerce sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu konu bazı kişiler tarafından dalga konusu olsa da, işi fırsata çevirip tişört, sweatshirt tasarlayıp satmaya başlamıştı. Kendisi üzerinden kazanç elde edilmesini istemeyen Jenner da hemen, “Rise and Shine” sözlerinin patentini almıştı.

ALDIĞI PATENTLER YETMİYOR

Jenner şimdi de kızı Stormi’nin ismini markalaştırmak istedi fakat bu sefer işler istediği gibi gitmedi. Bussiness Moves Consulting firması, 2018’de Stormi’nin doğumundan kısa bir süre sonra ‘Stormi Couture’ adlı markayı çoktan tescillemişti.

Jenner’ın bu marka başvurusu, Stormi Couture müşterilerinin kafa karışıklığı yaşayacağı öngörülerek kabul edilmedi.

Page Six’in haberine göre ise Stormi Couture markasının temsilcisi, Jenner’ın bu hareketinin hiç iyi niyetli olmadığını savunmuş, Stormi’yi markalaştırmak istemesinin hiçbir iyi yönü olmadığını açıkladı.

Kylie Jenner daha önce sevgililer gününde ‘Kylie Body’ ve ‘Kylie Body By Kylie Jenner’ isimlerinin patentini almıştı. Jenner birkaç hafta önce ise müze ve fuar açmak istediğini belirtip ‘Kylie Museum ve Kylie Con – Kylie Fuarı isimlerinin pantentlerini de alarak entersan bir harekette bulunmuştu.