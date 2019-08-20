Mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır?

Türk mutfağının en efsane lezzetlerinden biri olan mantı, açlığın tavan yaptığı o anlarda herkesin aklına gelmiştir. Kayseri ile özdeşleşen bir lezzet olan mantıyı yemek için illaki oraya gitmenize gerek yok. Sizin için hazırladığımız tarif ile Kayseri mantısını sofranıza gelecek. İşte mantı tarifi için gerekli malzemeler ve yapılışı için ayrıntılı tarifimiz…

Bir kaşığa 40 tane sığdırılmalı sözüyle Kayseri yöresi ile bütünleştirilen mantı sofralarımızın en vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Farklı birçok tarif olsa da en sevilen ve adı anıldığında akla gelen ilk tarif klasik mantıdır. Bol sarımsaklı yoğurt ve üzerinde gezdirdiğiniz tereyağı ile daha yemeden ağızları sulandıran mantıyı sofralarınıza getirmeniz için hazırladığımız tarif ile şahane bir lezzet sunabilirsiniz. İşte tabak tabak yemek isteyeceğiniz mantı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

MANTI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamuru için;

– 3 bardak un

– 1 bardak ılık su

– Tuz

– 1 adet yumurta

İç harcı için;

– 250 gr az yağlı kıyma

– 1 orta boy soğan

– Karabiber

– Pul biber

– Tuz

Üzeri için:

– 3 diş sarımsak

– Yoğurt

– Nane

– Sumak

– Pul biber

– Tereyağı

MANTI TARİFİ

Öncelikle hamuru hazırlamak ile başlayalım. Geniş bir kabın içinde unu alın ve ortasına yumurtayı kırın. Un ile yumurtayı karıştırırken azar azar suyu ekleyin. Tüm malzeme kıvam alana kadar yoğurun. Ardından tezgaha un serperek yoğurmaya devam edin. Daha sonra üzerini örtün ve 15 dakika kadar dinlendirin.

Bu esna da iç harcı hazırlamak için soğanı rendeleyin ve diğer tüm malzemeler ile birlikte bir kabın içinde karıştırın.

Hazırladığımız hamuru ikiye bölün. Yine un serpilmiş tezgahta merdane ile açın. Ardından keserek küçük kareler haline getirin. Her iki parçaya da aynı işlemi uygulayın.

Küçük karelerin içine iç harçtan biraz koyarak uç kısımlarından birleştirin. Geniş bir tencerede su kaynatın ve hazırladığınız mantıları içine atın. Yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin. Daha sonra kevgir yardımı ile tabaklara alın.

Bir başka kabın içinde rendelediğiniz sarımsakları yoğurt ve tuz ile karıştırın. Tabaklardaki mantının üzerine dökün. Bir tavanın içinde kızdırdığınız tereyağının altını kapattıktan sonra pul biber dökün karıştırıp yoğurdun üzerine dökün. En sonra sumağı da ekleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.