Marshmello ‘CznBurak’ olarak bilinen kebapçıya gitti adı Lavaşmello oldu!

DJ Marshmello, bir müzik festivali kapsamında İstanbul'daydı. Geçtiğimiz gece Küçükçiftlik Park'ta binlerce hayranıyla buluşan DJ, dün de ünlü kebapçı Burak Özdemir ile bir araya geldi. Marshmello'yu görenler ise 'O artık Lavaşmello' yorumu yaptı...

Dünyaca ünlü DJ Marshmello, Electric Playground adlı festival kapsamında 3 Temmuz’da İstanbul Küçükçiftlik Park’ta performans sergiledi. Alanı hınca hınç dolduran DJ, o muhteşem kalabalığı sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Sahneye elinde Türk bayrağıyla çıkan ünlü DJ, dün de ‘cznburak’ adıyla bilinen kebapçı Burak Özdemir’le buluştu. Bu buluşmaya bir anlam veremeyen hayranları, paylaşımın altına binlerce yorum yaptı. Yapılan en iyi yorumlardan biri de ‘O artık Marshmello değil Lavaşmello’ oldu…

