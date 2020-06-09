Melih Selçuk kimdir? Melih Selçuk nereli ve kaç yaşında?

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Mehmet karakteriyle tanınmaya başlayan Melih Selçuk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Melih Selçuk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MELİH SELÇUK KİMDİR?

Melih Selçuk, 7 Şubat 1984 tarihinde Mardin Kızıltepe'de dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezundur.

Melih Selçuk, üniversitede okurken kantinde gördüğü bir ilan ile başvurduğu zaman Semih Kaplanoğlu’nun 2008 yapımı “Süt” filmine başrol oyuncusu olarak seçilmiştir. Başak Köklükaya ile başrolde oynadığı bu ilk filminde 16. Adana Altın Koza Film Şenliğinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Mehmet karakteriyle tanınmaya başlayan Selçuk, Pis Yedili, Aşk Ağlatır, Toprağa Uzanan Eller, Adana İşi, O'nun Hikayesi, Sadakat, Cenaze İşleri, Sükut Evi ve Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol almıştır. Melih Selçuk, 1.76 metre boyunda ve Kova burcudur.

Ödülleri:

2009 – 16. Adana Altın Koza Film Şenliği, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu (Süt)

Melih Selçuk'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (Refik) (TV Dizisi)

2018 – Sükut Evi (Sinema Filmi)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Kürşat) (TV Dizisi)

2017 – Cenaze İşleri (Sinema Filmi)

2015 – Sadakat (Sinema Filmi)

2015 – O'nun Hikayesi (Salih) (Sinema Filmi)

2015 – Adana İşi (Şimşek) (Sinema Filmi)

2013 – Aşk Ağlatır (Atıf) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Pis Yedili (Rüzgar) (TV Dizisi)

2011 – Toprağa Uzanan Eller (Ahmet) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum / Emir'in Yolu (Mehmet) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Hüseyin) (TV Dizisi)

2008 – Süt (Yusuf) (Sinema Filmi)