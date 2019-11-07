Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?

Kariyerini oyunculuk üzerine şekillendiren Melis İşiten, Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Melis İşiten hakkında tüm merak edilenler haberimizde…

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, kendi ifadeleriyle biyografisini şu şekilde aktarmaktadır;

Okan ile Yasemin’in kızı olarak 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi bu kız çocuğu. İstanbul’da geçen ömrünün en sevdiği kısımları hep Kaş’ta geçti. O yüzdendir bu kız çocuğunun ”Kaş benim 2.evim” demesi. Kendini bildi bileleli sahneye olan merakından Üniversitede Tiyatro Bölümünü seçeceği zaten önüne geçilemez bir gerçekti. Üzerine oyuncu koçluğu yapmaya ve iyi bir anlatıcı olmak için eğitimlere gitmeye devam etti. Tanışmalarının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 2014 yılında Uraz’la evlendi. Ardından 2016 yılında Ada’yı dünyaya getirip anne olan bu kadın yıllardır kadınlar hakkında konuşmaktan, yazmaktan bir an olsun çekinmedi. Gücü kuvveti olduğu sürece kadınlar için yazmaya, konuşmaya ve anlatmaya devam edecek.