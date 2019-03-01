Meltem Cumbul katıldığı söyleşide ilginç açıklamalar yaptı

Meltem Cumbul konuşmasına Aytaç Arman'ı anarak başladı. “Meslektaşım, aynı zamanda sinema ve televizyon oyunculuğuna yeni girdiğim zamanlarda yeni deneyim kazanmaya başladığım dönemlerde birlikte çalıştığım çok kıymetli, çok sevdiğim çok beyefendi Aytaç Armanı kaybettik. Çok genç bir yaşta kaybettiğimizi söyleyebilirim” sözleriyle usta oyuncuyu anan Meltem Cumbul, katılımcıların sağlık hakkında sorularına da yanıt verdi.

“SESİMLE VE NEFESİMLE İŞ YAPIYORUM”

Sağlıklı yaşam hakkında sorulara, “Daha toplumsal bakarsak eğer içinde bulunduğumuz toplum neye ait nereye ait bu anlamda sizden ne bekliyor ne istiyor. Siz kendinize yönelik bir yaşam tercih ettiğinizde yani daha bireysel bakan daha bireysel sinemayı tercih eden daha toplumsal şeyler değilde kendi üzerinizde daha kendi sağlığınız kendi bedeniniz yani ben bir oyuncu olarak bedenimle iş yapıyorum. Sesimle ve nefesimle iş yapıyorum. Hastalıklar geçirilebilir. Ama Stres yüzünden mesleki açıdan çok daha fazla zarara uğrayabilirsiniz ben rahatlama egzersizleri yapıyorum bedenimle ilişki kurduğum zaman ancak reaksiyon verebiliyorum. Yani bedenimin istemediği her şeye net olarak karşılık verebiliyorum. Ses ve nefesinde aynı şekilde” diye yanıt verdi.

“KANSER OLDUĞU DÖNEMDE ALMANYA’DAYDIK”

Aile yaşamı ile ilgilide konuşan Cumbul, “Annem güzelliğe bakıma çok önem veren bir kadındı. Kanser olduğu dönemde Almanya’daydık. Türkçe bilen bir psikolog bulduk, annem ‘kendine bakmıyor, bakımlı değil bana nasıl değer verecek’ demişti. Sonunda bulduk ve tedaviden yıllar sonra psikologla karşılaştık. Annenizle bir gün seans yapıyoruz ve babanız aleyhine konuşurken babanız girdi içeri ve yine olsa yine bu adamla evlenirdim dedi. Nasıl yani deyince bir erkekten çok şey beklememek gerekir, seks hayatımız çok iyi dört çocuğumuz oldu dediğini anlattı” diyerek şaşırttı.