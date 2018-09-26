Meryem ağzından kaçırıyor! Elimi Bırakma 10. yeni bölüm 2. fragman geldi! Yeni fragmanda heyecanlandıran gelişme!

Elimi Bırakma dizisinin 2. yeni fragmanı geldi. 10. bölüm için geri sayım başladı. Elimi Bırakma 10. yeni bölüm 2. fragmanında Azra, Mert ile ilgili çok önemli bir ipucu yakalıyor. Mert, arabaya giydirilmiş kayıp ilanını görüyor. Azra ile Cenk'in arasında derin uçurumlar açılmaya devam ediyor. İşte nefes kesen Elimi Bırakma 10. yeni bölüm 2. fragmanı...

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Elimi Bırakma 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Feride Hanım’ın rahatsızlığı Azra ile arasında sır olarak kalmayı sürdürür. Cenk, Azra’ya ‘beni sırlarla dolu bir girdaba çekiyorsun’ diyerek sert çıkışlarda bulunur. Meryem, Mert ile ilgili önemli bir bilgiyi ağzından kaçırır. İşte Elimi Bırakma 10. yeni bölüm 2. fragmanı…

ELİMİ BIRAKMA 10 YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

“Bazen gerçekler göründüğü gibi olmuyor…”#ElimiBırakma 10. bölüm 2. Fragman yayında

ELİMİ BIRAKMA 10 YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra'nın kardeşine bir adım daha yaklaşır ama henüz bundan haberi yoktur. Azra, Cansu ile tartışır. Annesinin yaptıklarından dolayı Azra'nın şikayetini geri çekmesini ister ama Azra hak ettiğini söyleyerek bu teklifi kabul etmez. Cansu'ya göre Azra'nın derdi Cenk'tir.

ELİMİ BIRAKMA BÖLÜM İZLE

AZRA KAVGASI

Tarık, Azra'ya arka çıkar ve Cenk ile karşı karşıya gelirler. Cenk' Tarık'ı Azra'dan uzak dur diye uyarır. Tarık'ın ‘Azra'ya aşık mısın?' der. Ama Cenk Cansu ile bir yola girdiğini söyler. Bir yandan Cansu ile Azra diğer yandan Cenk ile Tarık kapışmaya başlar. İki dost Azra için birbirine girmiş ve yumruklar konuşmuştur.

MERT: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY OLDU

Mert nasıl kaybolduğunu anlatır. Sumru Anne Azra'ya kızdığı için bir daha gitmedik. Kaybolunca Sumru anneyi aradım ve çok kötü bir şey oldu. Araba çarpıştı. Uyandığımda kafam acıyordu ve yanımda Fatma vardı der.

CANSU İLE CENK KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Cenk ile Azra yan yana gelir. Cenk hesap sormaya başlar, benim hayatıma girdin beni kandırdın ve yaşlı bir kadını da kandırdın. Cenk'e göre ailesini Azra dağıtmıştı. Azra ise Cenk'in ailesini bırakıp gittiği günleri hatırlatır. O sırada Cansu gelir. Azra ile Cenk arasındaki yakınlaşmaya gözleri ile şahit olur. Cansu Cenk'le beraber program yapmak için gelmiştir. Azra'nın gözleri önünde aşk filmine gitme planlarını konuşurlar. Ama Cenk istemez, Cansu Azra'dan bahsederek kızgınlığını gösterir. Cansu her şeyin farkındadır, Cenk'in Azra'dan hoşlandığını görüyordur. Bunu açık açık Cenk'e söyler. Cenk onu kırmak istemez ve “bize şans veriyorum, biz olmaya çalışıyorum. Bu seni incitiyorsa bitirebiliriz” der. Cansu aşkına bir kez daha yenik düşer ve sabretmeye karar verir.

CANSU MERT'İ BULDU

Cansu, Mert'i bulur. Sumru Hanım o sırada Cansu'yu arar. Cansu hesap sorar ve Azra haklıymış der. Cansu telefonu kapatır ve Fatma tartışmaya başlarlar ve yere düşen Cansu'nun kafasını kanepe çarpar. Kafasından kanlar boşalır. Sumru yola çıkar ve eve geldiğinde kanlar içinde Cansu'yu bulur.

MERYEM AZRA'YA YALAN SÖYLER

Meryem'in onu sorduğunu öğrenen Cansu Fatma ve Meryem'in evine gelir. Mert oradadır, Cansu kanlar içindedir. Meryem Azra'ya yalan söyler ama Sumru'ya da yalan söyler. Fatma Mert'e çok bağlanmıştır, bırakmak istemez. Cansu ile Sumru Mert'i alırlar. Fatma'nın yakarışları yüzünden onu da yanlarına alırlar. Sumru, Azra'nın Mert'i istemediği yalanını söyler. Cansu da tüm olanlara şahit olur.

FERİDE HANIM AMELİYATA ALINIYOR

Doktor Feride Hanım'a ilaçların etkisi olmadığını ve ameliyat olması gerektiğini söyler. Ameliyat için bekleyecek zaman yoktur.

TARIK İLE CENK YİNE KARŞI KARŞIYA

Tarık, Azra'nın kardeşi için şirket aracını kayıp ilanı ile kaplatır. Azra bulduğu destekle güçlenir. Cenk de bu duruma şahit olur. Tarık, Azra ile olan arkadaşlığından ödün vermez. Tarık ile Cenk bir kez daha restleşir. Ama Cenk babaannesinin doğum gününe davet etmekten de geri kalmaz. O sırada Azra ortaya çıkar. Cenk bozulup mekanı terk eder.

CENK SON ANDA MERT'İ FARK ETMEZ

Cenk, Cansu'nun evinde gelir. Sumru ile Cansu telaşa kapılırlar. Cenk tam gidecekken Mert merdivenlerden aşağı iner. Ancak o sırada Mert'in yokluğunu fark eden Fatma Mert'i apar topar yukarı çıkarır. Sumru bir kez daha paçasını kurtarır.

AZRA FERİDE HANIMIN DURUMUNU ÖĞRENİYOR

Feride Hanım kanser olduğunu ve ameliyata gireceğini ailesine bir mektupla anlatır. Sabah erkenden Azra'nın yanına gider. Azra ameliyat olacağını öğrenir. Azra gözyaşları içinde Feride Hanım'ı yalnız bırakmayacağını söyler.

Feride Hanım ameliyat öncesi son tetkiklerini yaptırmak için hastaneye gider. Evde ise Cenk'in planladığı sürpriz doğum günü partisi için hazırlık yapılmaktadır. Feride Hanım'ın pastasını da Azra yapmıştır.