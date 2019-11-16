Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa cerrahiye geri dönüyor

Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan’ın yer aldığı Mucize Doktor sezonun en sıkı takip edilen dizileri arasında yer alıyor. İşte Mucize Doktor 10. son bölüm izleme linki ve Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor’un yeni bölüm fragmanı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ali Vefa’yı odasına çağıran Ferman ona yanıldığını ve cerrahiye geri döndüğünü söylüyor. Bu haberlerle havalara uçan Ali Vefa güzel haberi arkadaşları ile paylaşıyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 10. SON BÖLÜM İZLE

Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.

Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.