Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 14. son bölüm izle

Mucize Doktor 14. son bölümü FOX TV’de yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Berhayat Hastanesinde misafir doktor geliyor. Gizemli doktoru ise Yasemin Özilhan canlandırıyor. Doktorlar dizisinde Doktor Ela Altındağ karakteri ile hafızalara kazanan Özilhan, Mucize Doktor'un son bölümünde kalbi dışında doğan bir hastayı tedavi etmek için geliyor. Ferman ile Beliz'in ayrılığı sonrasında Doktor Ela ile Ferman arasında bir şeyler yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu... Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 14. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ferman'ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Öte yandan Ferman ile Beliz’in arasındaki ipler kopar. Beliz, Ferman’dan başına bir şey gelmesi halinde yanında olup olamayacağını sorar, Ferman ise söz veremeyeceğini söyler. Bunlar Beliz’i derinden yaralar ve Ferman’dan ayrılmaya karar verir.

MUCİZE DOKTOR YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 14. SON BÖLÜM İZLE

Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman'la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir.

Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju'nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz'le Ali'ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır.