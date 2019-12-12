Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 14. son bölüm izle

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ferman'ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Öte yandan Ferman ile Beliz’in arasındaki ipler kopar. Beliz, Ferman’dan başına bir şey gelmesi halinde yanında olup olamayacağını sorar, Ferman ise söz veremeyeceğini söyler. Bunlar Beliz’i derinden yaralar ve Ferman’dan ayrılmaya karar verir.
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MUCİZE DOKTOR 14. SON BÖLÜM İZLE
Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman'la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir.
Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju'nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz'le Ali'ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır.