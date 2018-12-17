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Murat Özdemir kimdir, kaç yaşındadır?
Murat Özdemir kimdir, kaç yaşındadır?
Sosyal medyada infial uyandıran Murat Özdemir'in hayatı merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın MasterChef programına katılarak ünlenen Murat Özdemir, davranışları ile dikkatleri çekiyor. En son bir papağana işkence ettiği görüntülerin internette yayınlanması sonucu tepki gören Murat Özdemir kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...
Magazin 17 Aralık 2018 - 23:13

Murat Özdemir kimdir? Türkiye onu TV8’de yayınlanan MasterChef programı ile tanıdı. Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir'in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergilemişti.

MasterChef Murat adıyla televizyon ekranlarında tanınan Murat Özdemir’in bir papağana şiddet uyguladığı videoya Acun Ilıcalı’dan tepki geldi. Ilıcalı “Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum. Yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum.” dedi.

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