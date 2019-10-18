Müslüm filmi oyuncuları kimler? Müslüm filminin konusu ne, nerede çekildi?

Müslüm filmi oyuncuları kimler? Müslüm filminin konusu ne, nerede çekildi?

Müslüm filmi sinemada yayınlanmasının ardından, televizyonda ilk kez bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Şarkıcı Müslüm Gürses'in hayatının konu olduğu Müslüm, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Müslüm Gürses'in çocukluğu gençliği ve son halini 3 ayrı oyuncunun oynadığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Müslüm nerede çekildi?

Müslüm Gürses’in hüzün dolu hayatı geçtiğimiz aylarda beyaz perdede büyük ses getirmişti. İzleyemeyenlerin merak ettiği film bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak. Müslüm filminde, Gürses’in çocukluğunu ve gençliğini Şahin Kendirci, müzik yaşantısındaki kariyerini ise Timuçin Esen canlandırıyor. Kaynak: Müslüm filmi vizyona girdi! Müslüm filmi konusu ve oyuncu kadrosu

MÜSLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses'in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses'in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.

MÜSLÜM KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

MÜSLÜM OYUNCULARI

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi’nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses’in çocukluğunu Şahin Kendirci’nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı. ‘Müslüm’ filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu O Ses Türkiye ile tanınan Şahin Kendirci canlandırdı.