Nil Karaibrahimgil kimdir? Nil Karaibrahimgil nereli ve kaç yaşında?

İlk albümü “Nil Dünyası”nı 2002 yılında piyasaya süren ve albümde yer alan Rüzgar, XL ve Kek gibi şarkılarıyla müzikseverlerin dikkatini çeken Nil Karaibrahimgil hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Nil Karaibrahimgil kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

NİL KARAİBRAHİMGİL KİMDİR?

Nil Karaibrahimgil, 17 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Babası Suavi Karaibrahimgil’in de müzisyen olmasından dolayı çok erken yaşlarda müzikle tanışan Nil Karaibrahimgil; “I see clouds, rain is coming…” (Bulutları görüyorum, yağmur geliyor…) adını verdiği ilk bestesini henüz 12 yaşındayken yapmıştır. Uzun yıllar boyunca reklam sektöründe metin yazarlığı yapan Nil Karaibrahimgil, sektörün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Kristal Elma Ödülleri’ne aday olarak gösterilmiş ve iki defa ödül kazanmıştır.

Reklamcılık sektöründe dahil olduğu ve gerçekleştirdiği projelerde başarılı olan şarkıcı, 2000’li yılların ortalarında girdiği sinema dünyasındaki çalışmalarına özellikle 2012 senesinden itibaren daha çok ağırlık vermeye başlamıştır. Daha çok film ve dizi jenerikleri üzerinde çalışsa da birkaç televizyon dizisi ve sinema filminde oyuncu olarak boy göstermiştir.

2002 yılında Ozan Çolakoğlu ile birlikte Nil Dünyası isimli ilk albümünü piyasaya süren ve albümün ilk klip parçası “XL” ve daha sonra “Rüzgâr” ve “Kek” adlı farklı tarzdaki parçalarla pop müzikte dikkat çekmeyi başaran sanatçı, 2004’te 2. albümü Nil FM'i müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

Nil Karaibrahimgil, 2006 yılında 3. stüdyo albümü Tek Taşımı Kendim Aldım'ı yayınladı. 26 Ocak 2009 tarihinde dördüncü albümü Nil Kıyısında piyasaya sürüldü. Albümün çıkış parçası olan “Seviyorum Sevmiyorum” Türkiye müzik listelerinde altı hafta bir numarada kaldı.

21 Ocak 2010 tarihinde Sertab Erener’in reklamcı kardeşi Serdar Erener ile Nil Nehri kıyısında yapılan düğünle evlenen Nil Karaibrahimgil'in Aziz Arif adında oğlu vardır.

Albümleri:

Nil Dünyası (2002)

Nil FM (2004)

Tek Taşımı Kendim Aldım (2006)

Nil Kıyısında (2009)

Ben Buraya Çıplak Geldim (2012)

Nil’den İyi Gelen Sesler (2019)

Kitapları:

Nil’in Kelebekleri

Kelebeğin Hayat Sırları

Nil’e Hayat Dersleri

İyi Gelen Yazılar

Nil Karaibrahimgil'in rol aldığı diziler ve filmler:

2007 – Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – A.R.O.G (Mimi) (Sinema Filmi)

2012 – Yalan Dünya (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2016 – Müdür Ne'aptın? (İlham Perisi) (Komedi Programı)

2018 – Jet Sosyete (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)