Nilay Erdönmez kimdir? Nilay Erdönmez nereli ve kaç yaşında?

Nilay Erdönmez, 1986 doğumludur. Gözetleme Kulesi isimli sinema filmi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Nilay Erdönmez hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Nilay Erdönmez nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde, Cansel karakterini canlandıran Nilay Erdönmez hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nilay Erdönmez kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NİLAY ERDÖNMEZ KİMDİR?

Nilay Erdönmez, 12 Mayıs 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Tiyatro Ana Sanat Dalı’nda tamamlayan Nilay Erdönmez, yüksek lisansını yine aynı üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, yine tiyatro sanatı üzerine tamamlamıştır.

Rol aldığı 2012 yapımı Gözetleme Kulesi filmiyle ilk kez kamera karşısına geçen Nilay Erdönmez, bu filmdeki rolüyle, Adana Altın Koza, Nürnberg Film Festivalleri de dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası pek çok festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır.

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Sevdaluk, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda da yer alan Nilay Erdönmez, şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Cansel karakterine hayat vermektedir. Nilay Erdönmez, 1.69 metre boyunda, 51 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

2013 – 18. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gözetleme Kulesi

2013 -8. Uluslararası Dadaş Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gözetleme Kulesi

2013 – RxSM Film Expo – En İyi Kadın Oyuncu – Gözetleme Kulesi

2013 – 18. Sadri Alışık Ödülleri – Jüri Özel Ödülü – Gözetleme Kulesi

2012 – 19. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gözetleme Kulesi

2012 – Uluslararası Brasilia Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gözetleme Kulesi

Nilay Erdönmez’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Cansel) (TV Dizisi)

2018 – Tehlikeli Karım (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Kapı (Sinema Filmi)

2018 – Adı Zehra (Gazeteci) (TV Dizisi)

2017-2018 – İstanbullu Gelin (Asiye) (TV Dizisi)

2017 – Bütün Saadetler Mümkündür (Gülce) (Sinema Filmi)

2016 – Mezarcı (Burcu) (Sinema Filmi)

2013 – Sevdaluk (Emine-Nihan) (TV Dizisi)

2012 – Gözetleme Kulesi (Seher) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Gonca Nigar) (TV Dizisi)