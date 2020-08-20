Ninja Kaplumbağalar kaç yılında çekilmiştir? Ninja Kaplumbağalar konusu ve oyuncuları…

Eski yılların en sevilen çizgi film karakterlerinden olan Ninja Kaplumbağalar bu sefer sinema sahnesinde yer alıyor. Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, dünyayı kötülere karşı korumaya çalışıyor. İşte Ninja Kaplumbağalar filmi ile ilgili tüm bilgiler…

Jonathan Liebesman'ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yılında vizyona giren Ninja Kaplumbağalar, 80 ve 90'lı yılların en sevilen çizgi film karakterleriydi. İşte Ninja Kaplumbağalar konusu ve oyuncuları…

NİNJA KAPLUMBAĞALAR KONUSU

New York şehrinin eski parlak günleri geride kalmıştır. Zira Shredder ve başında olduğu Foot Clan örgütü, emniyetten siyasete kadar her türlü resmi birimi ele geçirip, şehri istedikleri gibi yönetmeye kararlıdır. usta Splinter’ın uzun yıllardır yeryüzüne hiç çıkartmadığı dört ninja kaplumbağa Leonarda, Raphael, Michelangelo ve Donatello artık Shredder ile savaşmak için sabırsızlanmaktadırlar. Şiddetlenen suç olaylarına ve dahası masum insanların öldürülmesine göz yumamayan dört genç savaşçı, kimliklerini açık etmek pahasına yer yüzüne çıkarlar.

Kanal 6’nın haber peşindeki gözü pek muhabiri April O'Neil ise hayatının fırsatını yakaladığına inanırken, aslında geçmişine dair gerçeklerle yüzleşecektir…

NİNJA KAPLUMBAĞALAR OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Titanların Öfkesi (2012), Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı (2011) gibi büyük aksiyon filmlerine imza atmış olan Jonathan Liebesman üstlenirken, 4 ninja kaplumbağayı ise Alan Ritchson, Noel Fisher, Pete Ploszek ve Jeremy Howard canlandırıyor. Onlara kadroda seksi yıldız Megan Fox’un yanı sıra William Fichtner, Will Arnett, Danny Woodburn, Tohoru Masamune ve Whoopi Goldberg isimleri eşlik ediyor. Peter Laird ve Kevin Eastman’ın yarattığı orijinal karakterleri 21. yüzyıla taşıyan senaristle rise Josh Appelbaum, Andre Nemec ve Evan Daugherty.