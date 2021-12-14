Oğuzhan Uğur’a ‘mermi’li tehdit

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, arabasının üstüne notla birlikte mermi bırakıldığını açıkladı. Uğur, "Arabamın üzerine mermi bıraktılar. Daha yeni. Ölü bir PKK'lı teröristin cebinden benim, kardeşimin fotoğrafı çıktı" dedi.

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Haber Global’de yayınlanan ‘Tarafını Seç’ programının bu haftaki konukları, Ertuğrul Özkök ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu.

Oğuzhan Uğur, “Ertuğrul abi sizin gibi insanların hata yapma lüksü elbette var ama bizim kadar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir cümlenizle çok sayıda insanı etkiliyorsunuz. Etkilenen insanların hayatları ertesi gün yeni bir sayfa ile devam etmiyor. Ve artık sosyal medya çağındayız. Cep telefonuyla, ses kayıtlarıyla ifşa olan insanlar yine sosyal medyada gündemin birinci sırasını alıyor. Ama bu memlekette gündemi her zaman ekonomi değiştirmiştir. Benim için de en iyi muhalefeti dolar, ekonomi yapıyor” dedi.

“ARABAMIN ÜZERİNE MERMİ BIRAKTILAR”

Uğur, programda ayrıca ölü bir teröristin cebinden kardeşinin ve kendisinin fotoğrafının çıktığını ,arabasının üzerine de notla mermi bıraktıklarını açıkladı.

Ünlü fenomen, “Benim istediğim gibi davranmam normal ama bu özgür olduğum için değil. Arabamın üzerine mermi bıraktılar. Daha yeni. Ölü bir PKK’lı teröristin cebinden benim, kardeşimin fotoğrafı çıktı. Biz bunları da göze alıyoruz” diye konuştu.