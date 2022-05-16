Okan Bayülgen: Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama Londra’da itaat etmeye hazır

12. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan şovmen Okan Bayülgen, "Türkiye'de Z kuşağı, Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra'ya gitmesinin sebebi Türkiye'den memnun olmaması. Türkiye'de itaat etmek istemiyor ama Londra'da itaat etmeye hazır" ifadesini kullandı. Bayülgen, daha önce de "Z kuşağından hiç hazzetmiyorum" demişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı.

‘Yeni Nesil ve Mizah’ isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Bayülgen, “Gençlerle konuştuğumuzda çok fazla kitap okumadıklarını düşünüyorum ama sorduğumda okuduklarını söylüyorlar. Elimizde telefon, geri zekalı gibi dolaşıyoruz. Çağımızın dünyasında kitap dinlemek de yer edindi. Kitap dinleme de üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Kitap seslendiren biri olarak kitap dinleyen kişi ile arkadaş olmak istiyorum” dedi.

Z KUŞAĞI ELEŞTİRİSİ

Türkiye’de ve dünyada Z kuşağı araştırmaları yapıldığını söyleyen Bayülgen, “Türkiye’de Z kuşağı, örneğin Londra’ya kapağı atmak istiyor. Londra’ya gitmesinin sebebi Türkiye’den memnun olmaması. Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır” ifadesini kullandı.

Okan Bayülgen daha önce konuk olduğu bir programda “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum” demişti.(İHA)

İlginizi Çekebilir Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum

İlginizi Çekebilir Okan Bayülgen'den fenomenlere sert sözler: Hepsi çöp!