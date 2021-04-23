Onlar için çifte bayram

23 Nisan'da doğan ünlüler arasında sanatçılar Cem Yılmaz, Demet Akalın, Bengü, Pakize Suda ile hayata veda eden Fikret Hakan, Yusuf Ziya Ortaç ve Avni Anıl gibi isimler var.

23 Nisan 1973'te doğan ünlü komedyen Cem Yılmaz, aynı zamanda oyuncu, müzisyen, karikatürist, senarist, yapımcı ve yönetmen…

Demet Akalın ise 23 Nisan 1972 doğumlu. Manken olarak sanat dünyasına giren Akalın daha sonra yönünü şarkıcı olarak sahnelere çevirdi. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Pakize Suda da sanat dünyasının renkli isimleri arasında. 23 Nisan 1952'de doğan Suda, 17 yaşında Ege güzeli seçildi. Gazetelerde köşe yazdı, TV'lerde program sundu.

Şarkıcı Bengü de 23 Nisan 1979'da doğdu. Müzikle tanışması daha ilkokul yıllarındayken İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. “Oliver Twist” isimli müzikalde başrol oynadı.

Üç yıl önce 83 yaşında hayata veda eden Fikret Hakan 23 Nisan 1934'te doğdu. Sinemada senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Üç Arkadaş ve Keşanlı Ali Destanı filmleriyle büyük bir üne kavuştu.

Hem polisti hem bestekar

Avni Anıl, ünlü Türk bestekarı olarak hafızalarda yer etti. 23 Nisan 1928'de doğdu. 2008'de hayatını kaybetti. İlginç bir yaşam öyküsü vardı.

Askerlikten sonra emniyet teşkilatına girip polis oldu. 10 yıl sonra görevinden ayrılıp, gazeteciliğe başladı. İstanbul Radyosu haber servisinde çalıştı. Dünya ve Akşam gazetelerinin sanat sayfasını yönetti. “Mihrabım diyerek sana yüz vurdum/Öyle dudak büküp hor gözle bakma” gibi unutulmaz bestelere imza attı.

Şair ve yazar Yusuf Ziya Ortaç da 23 Nisan 1895'te doğdu. 1967'de hayatını kaybetti. Türk şiirinde “Beş Hececiler” olarak adlandırılan grupta yer aldı. Türk edebiyatının önemli mizah yazarları arasındaydı.