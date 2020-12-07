Oyuncu Onur Seyit Yaran’a saldırı olayında yeni gelişme

Şişli'de oyuncu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ın arkadaşı Serhat O. tarafından silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Onur Seyit Yaran ile şüpheli Serhat O.’nun tartıştıkları, iddiaya göre şüphelinin belinden çıkardığı silahı Yaran’ın kafasına dayayarak “Seni geberteceğim, öl” dediği öne sürüldü.

Serhat O.’nun iki kez tetiği çektiği, birinin ateş almadığı diğerinin ise ateş alarak Yaran’ın omzuna isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

15 YIL HAPİS İSTEMİ

Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan Serhat O. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirse Serhat O. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. (DHA)

