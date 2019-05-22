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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Oyunu kaybedince sinir krizine girdi!
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Oyunu kaybedince sinir krizine girdi!
Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacılar oyun kaybedince sinir krizine girip gözyaşlarına boğuluyorlar. Yusuf, son bölümde 3 oyunu da kaybedince sinir krizine girerek üstünü parçaladı, yarışmacılar o anları şaşkınlıkla izledi. En zayıf yarışmacılardan biri olarak gösterilen Büşra ise yine sayı alamadı ve bu kez gözyaşlarına engel olamadı.
Sozcu.com.tr
Magazin 22 Mayıs 2019 - 23:31

Survivor’da heyecan gün geçtikçe artıyor. Son bölümde en başarısız isimlerden biri olan Ria elenmişti, takım arkadaşları Ria’nın gitmesini üzüntüyle karşılasa da rakip takıma göre avantaj elde ederek son oyunu kazandılar.

AFRODİTİ: BUNDAN SONRA TEK BAŞIMAYIM

Nikos: Şimdiye kadar ki en zor konseydi. Ria’nın gideceğini öğrenince çok üzüldüm. Çok yakındık. Devam etmesini isterdim.

Seda: Elinden geleni yapıyordu ama artık gitmesi gerekiyordu. Afroditi’nin kalması gerekiyordu. Hiçkimsenin kalbini kırmadı.

Afroditi: İkisinin de gözleri dolmuştu Ria’yı çok seviyorlardı bu beni yaraladı. Bundan sonra tek başımayım. Göstereceğim şeyler var.

Bora: Afroditi’nin kendisini iyileştireceğini düşünüyorum çünkü iki kez olimpiyat almış bir kadın.

Yusuf: Büşra faktörü var. Bence çok farketmeyecek.

YUSUF SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

 

BÜŞRA YİNE KAZANAMADI! GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

 

ÖDÜL: Tavuk şinitzel, şakşuka ve patates kızartması

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Son güncelleme: 07:20 - 23.05.2019
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