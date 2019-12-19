Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın’a helikopter hediye etti

Süreyya Yalçın geçen akşam dostlarıyla birlikte, bir otelde 35'inci doğum gününü kutladı. Partinin en dikkat çeken detayı ise, Ozan Baran'ın eşi Süreyya Yalçın'a helikopter hediye ettiğini söylemesi oldu...

Sosyetenin en ünlü ismi Süreyya Yalçın’ın doğum günü için eşi Ozan Baran, sürpriz bir parti organize etti. Geçen akşam Raffles Otel’in içindeki Long Bar'ı kapatan Baran, Yalçın'ın arkadaşlarını bir araya topladı. Mekana geldiğinde karşısında sevdiklerini gören Yalçın, duygu dolu anlar yaşadı.



HELİKOPTER ALDI

Doğum günü pastasının üzerine helikopter maketi koydurtan Ozan Baran'ın, 35 yaşına giren eşine helikopter hediye ettiği öğrenildi. AgustaWestland marka helikopter, Miami'deki evlerinin hangarında Yalçın'ı bekliyor. Yaklaşık 8 milyon dolarlık helikopter sürpriziyle havalara uçan Yalçın da geçen sene eşine TIR hediye etmişti.