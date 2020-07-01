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Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edildi
Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edildi
Oyuncu Ozan Güven'in bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından Güven'in sessiz kalması akıllara soru işareti getirdi.
Magazin 1 Temmuz 2020 - 11:48

Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki tanınmış oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven'in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu magazin camiasında konuşulanlar arasında. Çıkan haberlerin ardından iki tarafında sessizliğini koruyarak açıklama yapmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

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