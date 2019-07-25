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Pelin Akil: Bu görüntü gözlerimi doldurdu
Pelin Akil: Bu görüntü gözlerimi doldurdu
Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, sosyal medya hesaplarından 'yaşlandırma efekti' uyguladıkları bir selfielerini paylaştı.
Magazin 25 Temmuz 2019 - 08:58

İkiz bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu çocuklarına ayıran çift, onlarla yaşadıkları keyifli anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine ulaştırıyor. Bebeklerin temposundan kendilerine vakit ayırdıkları zaman dinlenmeyi tercih eden çift, yoğun koşturmaları yüzünden sosyal medyanın popüler olaylarını biraz geriden takip ediyor.

Tıpkı ‘yaşlandırma uygulaması’nda olduğu gibi… Pek çok ünlüden farklı olarak bu uygulamayı geç deneyimleme fırsatı bulan Pelin Akil, eşiyle birlikte çekilmiş selfielerini; “İkizlerden dolayı modayı biraz geç takip ediyoruz. Size ne hissettirdi bilemem ama bu görüntü benim gözlerimi doldurdu… Şu zamanlarda de başını omzuna yaslarım inşallah güzel kocam…” notuyla paylaştı.

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