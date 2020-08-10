Postacı filmi nerede çekilmiştir? Postacı konusu ve oyuncuları…
Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve İstanbul'un Beşiktaş semtinde çekilen Postacı filmi, Kemal Sunal ve Fatma Girik gibi yıldız oyuncuları kadrosunda barındırıyor.
POSTACI KONUSU
Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap'la Adem evlenir.
POSTACI OYUNCULAR
Kemal Sunal
Nubar Terziyan
Fatma Girik
Erdal Özyağcılar
İhsan Yüce
Ulvi Alacakaptan