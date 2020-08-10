Postacı filmi nerede çekilmiştir? Postacı konusu ve oyuncuları…

Postacı filmi nerede çekilmiştir? Postacı konusu ve oyuncuları…

Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinden biri olan Postacı, bu akşam tekrardan televizyon ekranlarda. Usta oyuncuların rol aldığı Postacı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve İstanbul'un Beşiktaş semtinde çekilen Postacı filmi, Kemal Sunal ve Fatma Girik gibi yıldız oyuncuları kadrosunda barındırıyor.

POSTACI KONUSU

Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Sevtap'ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap'la Adem evlenir.

POSTACI OYUNCULAR

Kemal Sunal

Nubar Terziyan

Fatma Girik

Erdal Özyağcılar

İhsan Yüce

Ulvi Alacakaptan