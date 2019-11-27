Ramo ne zaman başlayacak? Ramo dizisinin oyuncuları kimler?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Ramo’nun çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla da iddialı geliyor. Peki Ramo dizisi ne zaman başlayacak?

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo'nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın ‘Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana'da başlandı.



RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çok yakında Show TV'de ekranlara gelmeye başlayacak olan dizinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı ancak dizinin başlangıç tarihi yayıncı kuruluş tarafından paylaşılmadı.

