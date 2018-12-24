Rihanna, Suudi sevgilisiyle yemekte

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Rihanna, milyoner Suudi sevgilisi Hassan Jameel ile Malibu’da romantik bir yemek yedi.



Bir süredir birlikte olan çift, birlikte gezmek için geceyi tercih etti. Lüks bir restorana giden ikili, geç saatlere kadar mekanda kaldı.



Objektiflerden ve meraklı bakışlardan kaçmak için ekstra çaba harcayan Rihanna ve Jameel’in korumalarıyla restorandan ayrıldığı görüldü.

Rihanna’nın yeni sevgilisi Jameel, daha önce Naomi Campell ile de görüntülenmişti.



Toyata’nın Suudi Arabistan distribütörlüğünü yapan şirketin varisi olan Jameel, bir süredir Barbadoslu Rihanna ile birlikte…



Jameel’in net gelirinin 1,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.