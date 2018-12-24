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Rihanna, Suudi sevgilisiyle yemekte
Rihanna, Suudi sevgilisiyle yemekte
Rihanna, Suudi sevgilisi ile görüntülendi.
Magazin 24 Aralık 2018 - 17:40

Rihanna, milyoner Suudi sevgilisi Hassan Jameel ile Malibu’da romantik bir yemek yedi.

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Bir süredir birlikte olan çift, birlikte gezmek için geceyi tercih etti. Lüks bir restorana giden ikili, geç saatlere kadar mekanda kaldı.

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Objektiflerden ve meraklı bakışlardan kaçmak için ekstra çaba harcayan Rihanna ve Jameel’in korumalarıyla restorandan ayrıldığı görüldü.

Rihanna’nın yeni sevgilisi Jameel, daha önce Naomi Campell ile de görüntülenmişti.

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Toyata’nın Suudi Arabistan distribütörlüğünü yapan şirketin varisi olan Jameel, bir süredir Barbadoslu Rihanna ile birlikte…

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Jameel’in net gelirinin 1,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Son güncelleme: 17:46 - 24.12.2018
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