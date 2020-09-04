Rober Hatemo kimdir? Rober Hatemo nereli ve kaç yaşında?

Rober Hatemo, 1974 doğumludur. “Esmer” adlı ilk albümünü 1997 çıkaran ve pek çok hit şarkıya imza atan Rober Hatemo hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Rober Hatemo nereli ve kaç yaşında?

ROBER HATEMO’NUN BİYOGRAFİSİ

Ermeni asıllı Türk şarkıcı Rober Hatemo, 25 Aralık 1974 tarihinde Çanakkal’de dünyaya gelmiştir. Bir erkek kardeşi olan Hatemo, “Esmer” adlı ilk albümünü 1997 yılında yayınladı. “Sen Farklısın” adlı ikinci albümünü 1998 yılında, “Azılı Bela” adlı üçüncü albümünü ise 2001 yılının Şubat ayında yayınladıktan sonra müziğe iki yıl ara verdi. 2003 yılının Mart ayında “Aşksız Prens” isimli dördüncü stüdyo albümünü piyasaya sürdü.

En çok ses getiren albümü “Sihirli Değnek” adlı beşinci albümünü 2006’da yayınladı ve bu albümden üç şarkıya video klip çekti. Özellikle orijinali bir Yunan bestesi olan “Senden Çok Var” ile bir Arap şarkısından uyarlanan “Beyaz Ve Sen” radyolarda en çok çalınan parçalardan biri oldu. Rober Hatemo, 2014 senesinde çıkardığı Pabucumun Dünyası albümünde Yıldız Tilbe şarkılarına yer vermiş ve albümü çok satanlar arasına girmiştir.

Albümleri:

Esmer – 1997

Sen Farklısın – 1998

Azılı Bela – 2001

Aşksız Prens – 2003

Sihirli Değnek – 2006

Pabucumun Dünyası – 2014

EP’leri:

Mahrum – 2010

Single’ları:

“Dikkat” – 2015

“Giden Candan Gidiyor” – 2017

“Canına Okuyacağım” – 2018