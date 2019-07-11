Ruslar, Zivert ile coştu

Alanya’da sahneye çıkan Rus pop şarkıcısı Zivert, Alanya’da tatil yapan Rus turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri, ilçede tatil yapan yaklaşık 2 bin 500 Rus turist izledi. Konser alanında yer kalmadığı için yaklaşık 1000 kişi ise kapıdan dönmek zorunda kaldı.

Konsere beyaz spor kıyafetlerle çıkan Zivert, performansına ‘Life’ (Hayat) şarkısıyla başladı. Sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren Zivert’in sahnede yaptığı danslar ise Rus hayranlarından büyük alkış aldı. Şarkı arasında hayranlarına Rusça seslenen Zivert, Türkiye’de ve Alanya’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, bu kadar Rus vatandaşıyla başka bir ülkede bir araya gelmenin heyecan verici olduğunu söyledi. Sahneye gelen dansçılarla yaptığı dans şovu ve hareketli parçalarla Rus tatilcileri müziğe doyuran Zivert, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

(DHA)