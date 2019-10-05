Saadet Özsırkıntı kimdir ve kaç yaşında? İşte O Ses Türkiye sunucusunun merak edilenleri…

Saadet Özsırkıntı kimdir ve kaç yaşında? İşte O Ses Türkiye sunucusunun merak edilenleri…

O Ses Türkiye yarışması yeni sezona başladı. O Ses Türkiye yeni sezonda sunucu Saadet Özsırkıntı olacak. Peki Saaadet Özsırkıntı kimdir?

Daha önce reklamlarda yer alan Saadet Özsırkıntı O Ses Türkiye’nin sunucusu oldu. İzleyiciler Saadet Özsırkıntı kimdir merak ediyor. Saadet Özsırkıntı hakkında bilgiler haberimizde.

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördükten sonra dil eğitimi için İngiltere'ye gitti ve bir süre orada yaşadı. İlk olarak reklam projesinde yer alan Saadet Özsırkıntı, kariyerine sunuculukla devam ediyor.



Survivor'da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı, 2018- 2019 sezonunda O Ses Türkiye‘nin sunuculuğunu üstlendi. Saadet Özsırkıntı ayrıca Yetenek Sizsinizde de sunuculuk yaptı.