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Saba Tümer’den sokaktakilere tepki: Coronaidiotu musunuz?
Saba Tümer’den sokaktakilere tepki: Coronaidiotu musunuz?
Corona virüsü nedeniyle bir haftayı aşkın bir süredir evinde olan sunucu Saba Tümer, pazar günü insanların sokaklarda olmasına sert bir tepki gösterdi.
Magazin 23 Mart 2020 - 09:11

Güneşli havayı gören kalabalıkların corona virüsüne karşı yapılan ‘evde kal’ uyarılarını dinlemeyerek sokağa çıkmalarına anlam veremeyen Saba Tümer, yatağından kalktı ve dikkat çekici ifadeler kullandığı bir video çekti.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Saba Tümer, yaşanılan tehlikeyi göre göre sokağa çıkanlara ‘cahil misiniz?’ diye sordu.

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videoda üzerine basa basa insanların evinde kalmasını isteyen Saba Tümer, ilginç bir benzetme yaparak ‘coronaidiot’ şeklinde bir ifade kullandı.

 