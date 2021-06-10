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Salma Hayek: Film uğruna tacizciye katlandım

'Frida' filminde başrolü oynayan Salma Hayek, 2002 yapımı filmin dağıtımcısı olan Harvey Weinstein'in kendisini cinsel istismara kalkıştığını, reddedilince filmden atmakla tehdit ettiğini anlattı.

Güncellenme: 10:49, 10/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Salma Hayek: Film uğruna tacizciye katlandım

Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek, 2002 yapımı ‘Frida’ filminde başrolde yer almıştı. Hayek, Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun anlatıldığı filmin dağıtımcısı, ABD’de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein’in kendisini de cinsel istismara kalkıştığını 2017’de açıklamıştı. Aktris, Weinstein’in kendisiyle cinsel ilişkiye girme isteğini reddettiğini söylemişti.

InStyle dergisine konuşan 54 yaşındaki oyuncu, uğradığı tacizi daha önce anlatmadığı için pişman olduğunu söyleyerek, Weinstein’in reddedilince kendisini filmden atmakla tehdit ettiğini anlattı.

Harvey Weinstein (FOTO: DepoPhotos)

“WEINSTEIN’İN FEMİNİST ÇIĞLIĞI BASTIRMASINA İZİN VEREMEZDİM”

Evli ve bir çocuk annesi oyuncu şöyle devam etti:

“Weinstein olayını neden daha önce açıklamadığımı sorguluyorum. Tepki göstermiştim ama kamuoyuna duyurmada ‘Neden cesaretim yoktu?’ diye soruyorum. Ama şu anda da söyleyebilirim ki Frida Kahlo’nun mirasını ve Meksika kültürünü onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein’e katlandım. Frida benim için feminist bir ifadeydi ve çığlık atma şeklimdi. Weinstein’in bu çığlığı bastırmasına izin veremezdim.”

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Yayınlanma Tarihi:10:43,