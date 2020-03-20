Sami Aksu kimdir? Sami Aksu nereli ve kaç yaşında?

Sami Aksu, 1988 doğumludur. Hababam Sınıfı Yeniden filminde hayat verdiği Duba Nuri karakteri ile hafızalara kazınan Sami Aksu hakkında merak edilenler haberimizde... Sami Aksu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Necdet karakterini canlandıran Sami Aksu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sami Aksu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SAMİ AKSU KİMDİR?

Sami Aksu, 15 Mayıs 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro kökenli olan Sami Aksu, oyunculuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

Aşk Kaç Beden Giyer, Benim Hala Umudum Var, Karaman'ın Koyunu, Otel Divane, Sebahat-Melahat, Şehir Melekleri ve Ali Kundilli gibi bir çok projede yer alan Sami Aksu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Necdet karakterine hayat vermektedir. Sami Aksu, 1.70 metre boyunda, 95 kilo ve Boğa burcudur.

Sami Aksu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Necdet) (TV Dizisi)

2019 – Bize Müsade (Suat) (Sinema Filmi)

2019 – Özgür Dünya (Zeki) (Sinema Filmi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Duba Nuri) (Sinema Filmi)

2018 – Kapan (Sinema Filmi)

2018 – Babamın Ceketi (Sinema Filmi)

2016 – Altınsoylar (Mehmet) (TV Dizisi)

2016 – Ali Kundilli 2 (Vedat) (Sinema Filmi)

2015 – Ali Kundilli (Vedat) (Sinema Filmi)

2015 – Şehrin Melekleri (Harun) (TV Dizisi)

2014 – Otel Divane (Deli Engin) (TV Dizisi)

2014 – Karaman’ın Koyunu (TV Filmi)

2014 – Sebahat ve Melahat (Sinema Filmi)

2013 – Benim Hala Umudum Var (Süzme) (TV Dizisi)

2012 – Aşk Kaç Beden Giyer? (Tayyar) (TV Dizisi)