Sarah Jessica Parker, Kim Catrall’ın diziye dahil olmasını istemiyor

Sex and The City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker, diziden ayrılan Kim Catrall hakkında ilk kez net konuştu, "geri dönmesini istemiyorum" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sex and the City’nin iki yıldızı Carrie Bradshaw ve Samantha Jones söz konusu olduğunda işler bir daha eskisi gibi olmayacağa benziyor.

Sarah Jessica Parker ve Kim Cattrall bir süredir gergin bir ilişkiye sahipti ve Catrall bu yüzden Sex and the City’nin devam dizisi And Just Like That’in kadrosunda yer almamıştı. Ancak hayranlarının baskılarıyla Catrall’ın sezon sonu yeniden diziye dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Variety dergisi, Sarah Jessica Parker ile yeni bir röportaj yaparken Cattrall’ın geri dönmesinin iyi olup olmayacağı sorulduğunda Parker, “Yapacağımı sanmıyorum, çünkü onun duygularını çok fazla ortalığa döktüğünü düşünüyorum” dedi.

Just Like That’de Samantha’nın karakteri hiç yer almasa da, Parker’ın canlandırdığı Carrie ile hala iletişim halindeydi. Parker, “Samantha gitmedi. Samantha’nın hediyesi ve bence çok saygı ve zarafetle ele alındı. Kötü muamele görmedi,” dedi. “O bir ilişki hakkında hisleri olan bir insandı, bu yüzden onu seven insanlar için gerekli ve önemli olan bu ilişkiyi ele almanın bir yolunu bulduk.” ifadelerinde bulundu.

İlginizi Çekebilir Sex and the City oyuncuları Chris Noth'a yönelik taciz iddialarıyla ilgili konuştu